Camp Surf-Prière Collégiens (garçons) à la Toussaint Quiberon – Presqu’île Saint-Pierre-Quiberon, 22 octobre 2023, Saint-Pierre-Quiberon.

Camp Surf-Prière Collégiens (garçons) à la Toussaint 22 – 27 octobre Quiberon – Presqu’île inscription : 390 €

Partir à l’aventure, faire du sport et nourrir sa foi

Frère Philippe-Néri organise un campaux vaances de la Toussaint pour nos jeunes qui ont besoin plus que jamais de grand air ! C’est l’occasion de vivre un camp avec du sport (surf) et de la prière ! La presqu’île de Quiberon est pour cela un lieu merveilleux : un camp pour collégiens du 22 au 27 octobre 2023.

Au programme chaque jour : 2h de surf encadré par un moniteur, messe, enseignement, adoration, promenade, baignade, visites, veillées d’ambiance, etc.

Logement en dur dans un gîte à St Pierre-Quiberon.

Camp déclaré Jeunesse et Sports.

Accompagnement par les Frères de Saint-Jean

Quiberon – Presqu'île Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne campsaintjeanlorient@gmail.com https://www.venio.fr/fr/organisation/stjean-lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T17:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00

