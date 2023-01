Camp surf-prière Quiberon – Presqu’île Saint-Pierre-Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Saint-Pierre-Quiberon

Camp surf-prière Quiberon – Presqu’île, 25 juin 2023, Saint-Pierre-Quiberon. Camp surf-prière 25 – 30 juin Quiberon – Presqu’île

Sur inscription

Camp pour les collégiens sur la presqu’île de Quiberon Quiberon – Presqu’île Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne Du dimanche 25 juin au vendredi 30 juin, à Quiberon Les camps « Surf-Prière » se déroulent sur la presqu’île de Quiberon, à Saint-Pierre. Au programme chaque jour : 2h de surf encadré par un moniteur, messe, enseignement, adoration, promenade, baignade, visites, veillées d’ambiance, etc.

Logement sous tente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T10:00:00+02:00

2023-06-30T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon Autres Lieu Quiberon - Presqu'île Adresse Saint-Pierre-Quiberon Ville Saint-Pierre-Quiberon lieuville Quiberon - Presqu'île Saint-Pierre-Quiberon Departement Morbihan

Quiberon - Presqu'île Saint-Pierre-Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-quiberon/

Camp surf-prière Quiberon – Presqu’île 2023-06-25 was last modified: by Camp surf-prière Quiberon – Presqu’île Quiberon - Presqu'île 25 juin 2023 Quiberon - Presqu'île Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan