Observons les oiseaux et autres curiosités naturalistes de la baie de Quiberon Pointe de Conguel Quiberon, mercredi 21 février 2024.

De 10h à 12h. Les coups de vent hivernaux poussent laridés et limicoles à la côte. Zone de quiétude et d’alimentation la pointe de Conguel est un site d’observation des oiseaux pendant la période hivernale.

L’occasion d’observer les algues échouées et de comprendre également l’intérêt d’aménager ce site à l’accueil du public. Le lieu de rendez vous de la balade vous sera communiqué lors de la réservation.

Pointe de Conguel Boulevard du Conguel

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr



