**Qui y a-t-il sous nos pieds ?** Atelier proposé par Eric Armynot (maître de conférence au Laboratoire d’Océanologie et Géosciences, unité mixte CNRS, ULCO et ULille) et Ludovic Lesven (maître de conférence au LASIRe, Laboratoire de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l’Environnement, unité mixte CNRS et ULille) Avec deux chercheurs à l’Université de Lille, partez à la découverte des végétaux et animaux microscopiques, clefs pour de nombreuses études scientifiques (marqueurs de l’environnement, climat, qualité de l’eau…), et pourtant si méconnus… **Empreinte écologique** Par ailleurs, accompagnés des animateurs du Relais Nature, les visiteurs pourront évaluer de façon ludique leur impact sur la planète grâce au tapis « empreinte écologique » mis à disposition par le Forum départemental des Sciences. Cette approche conviviale, sous la forme d’un jeu, permet à tous, petits et grands, d’engager facilement une réflexion sur les gestes simples à mettre en œuvre et sur les possibilités d’agir à moyen et long terme. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)

Compris dans le tarif d’entrée : 3 € / 2 €

Le Relais Nature célèbre la Fête de la Nature du 17 au 22 mai ! Ce mercredi, devenez chercheur en herbe aux côtés de scientifiques confirmés. Vous pourrez également évaluer votre empreinte écologique.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T17:30:00