QUI VIVRA VERAC avec LES VILS NAVETS DUO de Chansonniers Humoristiques
Vérac, 21 janvier 2023

QUI VIVRA VERAC avec LES VILS NAVETS DUO de Chansonniers Humoristiques

Théâtre du centre culturel Vérac Gironde

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 23:00:00

Vérac

Gironde

Vérac

Auprès de tous les publics gourmands de rire, sur les multiples scènes, de France ça fait 25 ans, que le duo de Chansonniers « Les Vils Navets » chante son humour salvateur et nous régale de ses mots qui font mouche. Un réveil qui bouscule l’actualité et la société pour les faire rire !

« QUELLE CHANCE-ON-Y-EST ! », leur nouveau spectacle combine leurs savoureuses parodies et quelques sketches et chansons originales du même « tonneau ». Un bonheur allumé, où rien n’échappe aux textes fins et au jeu comique « Classe » et « Burlesque » de cet étonnant duo d’Humoristes. La mise en scène est signée Christo Laroque, homme de radio et de théâtre et auteur du célèbre sketch de la « Palombière ». Le Docteur Navet et Mister Vil, son malade, vous distillent un superbe délire théâtral et musical ! Ils tirent sur tout ce qui bouge et ne ratent jamais le bon mot. Alors ne les ratez pas non plus !

+33 6 73 05 62 49 VERAC EN FETES

Vérac

