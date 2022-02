QUI-VIVE ! par la Compagnie Rassegna 6Mic, 27 mai 2022, Aix-en-Provence.

Toujours en alerte sur les rémanences et les distorsions du temps, Bruno Allary poursuit son ambitieux triptyque musical à travers les âges avec sa dernière création Qui-vive ! Le directeur artistique de la Compagnie Rassegna — et compositeur associé au Théâtre Durance — embarque cette fois-ci un ensemble de chanteuses et musiciennes dans une aventure inouïe, où les pièces musicales du XVIIème siècle sont plongées dans un univers sonore à la sidérante modernité. La musique baroque prend alors un relief inédit sous des flûtes à bec électrisées, des violes de gambe mises en tension, des basses continues scratchées sur des platines vinyles ou des boucles augmentées à partir des guitares électriques. Cette création questionne ainsi les notions d’ostinato et de « bruit » dans la musique, autant que la circularité du temps baroque. Une invitation dans un jeu de miroirs sonores à rester obstinément sur le Qui-vive ! Avec : Bruno Allary (guitares, chant), L.Atipik (DJ, turntable), Nolwenn Le Guern (viole de gambe, basse électrique), Clémence Niclas (flûtes à bec, chant), Carina Salvado (chant, percussions), Jean-Michel Vivès (conseil à la réalisation), Drichos (lumières), Romain Perez (son) ► Infos et billetterie : [https://www.6mic-aix.fr/evenements/qui-vive-cie-rassegna/](https://www.6mic-aix.fr/evenements/qui-vive-cie-rassegna/) ► Organisation : « Qui-vive ! » est une création de la Compagnie Rassegna, produite par MCE Productions, en coproduction avec le Théâtre Durance (scène conventionnée d’intérêt national Art et création, Château-Arnoux-Saint-Auban), la Cité de la Musique de Marseille, les Centres culturels de rencontre de Noirlac et d’Ambronay.

16 / 14€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



