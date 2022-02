Qui-vive ! Marseille 1er Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Qui-vive ! L’éolienne 5 Rue Meolan et du Père Blaize Marseille 1er Arrondissement

2022-03-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-19 L’éolienne 5 Rue Meolan et du Père Blaize

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En présence des artistes et des partenaires, l’album « Qui-vive! » (MCE Productions / Buda Musique) sera présenté à Marseille avant sa sortie officielle. Des extraits du répertoire seront aussi joués « en live ».



Dans cette création, la compagnie marseillaise Rassegna – menée par le guitariste-compositeur Bruno Allary – s’empare du répertoire du XVIIe siècle et le confronte aux musiques actuelles, ainsi qu’aux scratches de vinyles. Une manière moderne de mettre en avant le « grain » et la circularité des musiques baroques. Une invitation dans un jeu de miroirs sonores à rester obstinément sur le Qui-vive !



Bruno Allary : guitares, chant, direction artistique

L. Atipik : platinage artistique

Nolwenn Le Guern : viole de gambe, guitare basse

Clémence Niclas : chant, flûtes à bec

Carina Salvado : chant, percussions



En partenariat avec la Compagnie Rassegna et L’éolienne.



Présentation / Avant-première du disque « Qui-vive ! » – Compagnie Rassegna.

Une invitation dans un jeu de miroirs sonores à rester obstinément sur le Qui-vive !

