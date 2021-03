QUI VIVE Festival Les 3 éléphants, 29 mai 2021-29 mai 2021, Laval.

« Ils sont deux, 50 ans déjà … un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe …Confluence des désirs, jaillissement des projets, Irruption de rires d’enfants. Débordement au quotidien, bourrasque d’évènements à échelle familiale et mondiale, tourmente émotionnelle, secousses sismiques des convictions, exploration des failles. Elaboration de plans sur la comète. Point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder… l’avenir . Est ce que tout est encore possible ? Avec « Qui-vive », voici les questionnements d’une femme et d’un homme qui reviennent sur les grandes étapes de leur vie. Flash back jusqu’à leurs 20 ans pour les suivre au fil des décennies, remonter le temps. L’histoire d’une femme et d’un homme mais également celle d’un couple, un couple avec enfants qui ne cessent de grandir, et de parents qui continuent de vieillir. Une histoire familiale traversée par les bouleversements du monde, petites et grandes histoires d’une fin et d’un début de millénaire s’enchevêtre.

