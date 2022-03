“Qui-vive !” – Compagnie Rassegna Marseille 1er Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

“Qui-vive !” – Compagnie Rassegna L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Toujours en alerte sur les rémanences et les distorsions du temps, Bruno Allary poursuit son ambitieux triptyque musical à travers les âges avec sa dernière création Qui-vive !



Le directeur artistique de la Compagnie Rassegna embarque cette fois-ci un ensemble de chanteuses et musiciennes dans une aventure inouïe, où les pièces musicales du XVIIe siècle sont plongées dans un univers sonore à la sidérante modernité.



La musique baroque prend alors un relief inédit sous des flûtes à bec électrisées, des violes de gambe mises en tension, des basses continues scratchées sur des platines vinyles ou des boucles augmentées à partir des guitares électriques.



Cette création questionne ainsi les notions d’ostinato et de “bruit” dans la musique, autant que la circularité du temps baroque. Une invitation dans un jeu de miroirs sonores à rester obstinément sur le Qui-vive !



Avec Bruno Allary (guitares, chant), L.Atipik (DJ, turntable), Nolwenn Le Guern (viole de gambe, basse électrique), Clémence Niclas (flûtes à bec, chant), Carina Salvado (chant, percussions), Jean-Michel Vivès (conseil à la réalisation), Drichos (lumières), Romain Perez (son)

http://www.leolienne-marseille.fr/

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

