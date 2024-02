Qui-vive • Compagnie Adhok Place de la République Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Qui-vive • Compagnie Adhok Voici les questionnements d’une femme et d’un homme de 50 ans qui reviennent sur les grandes étapes de leur vie. Qui-vive fait un point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder l’avenir. Dimanche 14 avril, 15h00 Place de la République Gratuit

La compagnie Adhok investit le centre-ville avec deux spectacles, deux formes déambulatoires créées autour d’une réflexion continue sur l’humain et ses conditions de vie. Est-ce que tout est toujours possible, à tout âge? Comment vieillir aujourd’hui? Ce dimanche, place à l’automne-hiver de nos vies, avec deux volets d’une trilogie de l’existence entamée en 2012.

Ils sont deux, 50 ans déjà… Un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe. Confluence des désirs, jaillissement des projets, irruption de rires d’enfants, bourrasque d’événements à échelle familiale et mondiale, tourmente émotionnelle, secousses sismiques des convictions, exploration des failles, plans sur la comète… Qui-vive fait un point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder l’avenir. Est-ce que tout est encore possible ?

Voici les questionnements d’une femme et d’un homme qui reviennent, en flash backs, sur les grandes étapes de leur vie. Sans nostalgie, Qui-vive voit Doriane Moretus et Patrick Dordoigne lever un pan de leur vie intime pour mieux découvrir ce qui nous lie les uns aux autres.

Départ place de la République (au niveau du 9 quai Lamartine) • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

Place de la République 35000 Rennes

