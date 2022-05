Qui vit dans nos cours d’eau ? Ambleny Ambleny Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-22 09:30:00 – 2022-06-22 11:00:00

Ambleny Aisne Venez découvrir les activités de la fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en particulier la pêche à l’électricité ; cette technique d’inventaire (non létale !) permet de connaître de manière quasi exhaustive les peuplements piscicoles de nos cours d’eau. A partir de 6 ans. Venez découvrir les activités de la fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en particulier la pêche à l’électricité ; cette technique d’inventaire (non létale !) permet de connaître de manière quasi exhaustive les peuplements piscicoles de nos cours d’eau. A partir de 6 ans. +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/qui-vit-dans-nos-rivieres Venez découvrir les activités de la fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en particulier la pêche à l’électricité ; cette technique d’inventaire (non létale !) permet de connaître de manière quasi exhaustive les peuplements piscicoles de nos cours d’eau. A partir de 6 ans. pixabay

