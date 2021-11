Trépot Trépot Doubs, Trépot Qui veut manger une soupe aux cailloux ? Trépot Trépot Catégories d’évènement: Doubs

Trépot

Qui veut manger une soupe aux cailloux ? Trépot, 20 novembre 2021, Trépot. Qui veut manger une soupe aux cailloux ? Trépot

2021-11-20 – 2021-11-20

Trépot Doubs Trépot EUR 0 L’association Entrepot’ organise une animation soirée originale intitulée « La soupe aux cailloux ». Marie Pitois propose aux habitants de venir avec leur propres ingrédients pour faire cette soupe à partager. En raison des mesures sanitaires il faudra apporter ses assiettes, ses couverts et son verre. Un concert sera donné au moment de l’apéritif qui sera offert par l’association. Cette soirée ouverte aux enfants leur permettra de disposer d’un espace de jeux et de lectures. +33 3 81 86 76 07 L’association Entrepot’ organise une animation soirée originale intitulée « La soupe aux cailloux ». Marie Pitois propose aux habitants de venir avec leur propres ingrédients pour faire cette soupe à partager. En raison des mesures sanitaires il faudra apporter ses assiettes, ses couverts et son verre. Un concert sera donné au moment de l’apéritif qui sera offert par l’association. Cette soirée ouverte aux enfants leur permettra de disposer d’un espace de jeux et de lectures. Trépot

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Trépot Autres Lieu Trépot Adresse Ville Trépot lieuville Trépot