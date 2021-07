Saint-Jean-de-Luz Hôtel de Ville Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Qui veut la peau de Mari Kaskarot ? Hôtel de Ville Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

du lundi 26 juillet au lundi 23 août à Hôtel de Ville

Mari a été enlevée ! Les suspects sont nombreux ! Epaulé par le professeur Zarpail, vos enfants auront 1h30 pour démasquer les ravisseurs et retrouver celle qui, peut-être, en savait trop… Tarif : 5€ Enfants de 7 à 12 ans

5 euros. ∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Mari a été enlevée ! Les suspects sont nombreux ! Épaulé par le professeur Zarpail, vous avez 1 heure pour démasquer les ravisseurs et retrouver celle qui, peut-être, en savait trop… Hôtel de Ville Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

2021-07-26T15:00:00 2021-07-26T16:30:00;2021-08-09T15:30:00 2021-08-09T16:30:00;2021-08-23T15:00:00 2021-08-23T16:30:00

