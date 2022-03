Qui veut jouer ? EPNVS Eustache, 23 mars 2022, Montélimar.

Qui veut jouer ?

du mercredi 23 mars au mercredi 23 novembre à EPNVS Eustache

Qui veut jouer ? Chez Eustache Les 4èmes mercredis du mois, de 14h à 17h, chez Eustache on range les ordis et on sort les jeux ! Puzzles, cartes, Blocus, Uno, Pictionnary, Triomino… on a un fond de jeux chinés, donnés ou prêtés. Vous pouvez aussi apporter le votre si vous avez envie de le faire découvrir. On privilégie des jeux avec des règles faciles à comprendre et dont les parties sont plutôt rapides pour faire tourner les joueurs. Sans inscription, gratuit, dans la limite des places disponibles !

Gratuit sans inscription

Un après-midi jeux de société, ouvert à tous, le 4ème mercredi du mois

EPNVS Eustache place Léopold Blanc, Montélimar Montélimar Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T17:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T17:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T17:00:00;2022-09-28T14:00:00 2022-09-28T17:00:00;2022-10-26T14:00:00 2022-10-26T17:00:00;2022-11-23T14:00:00 2022-11-23T17:00:00