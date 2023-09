QUI VEUT JOUER AVEC MOI ? Une installation jeu de CLAIRE DÉ Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Du mardi 05 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Les modalités d’inscription aux ateliers seront précisées prochainement

Accès libre à l’exposition et au cherche & trouve pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Venez jouer avec Claire Dé ! Au fil d’un parcours ludique, les tout jeunes visiteurs seront tour à tour enquêteurs, metteurs en scène et photographes…

Imaginée et créée par la

photographe et plasticienne Claire Dé,

cette installation jeu invite les enfants à explorer et à jouer avec les

photographies lumineuses et colorées de son dernier album « Qui veut jouer avec moi ? ». Entre terrain de jeu et d’exploration

artistique, le dispositif est conçu comme un espace évolutif, un paysage en

mouvement. Une plage imaginaire comme un jeu de construction pour découvrir la

beauté et la force des motifs graphiques et vivre l’image pleinement avec le

corps et les cinq sens.

Des ateliers-jeu pour le 2-6 ans (sur inscription, modalités à venir)

Une exposition à hauteur des tout-petits

Un cherche & trouve pour tou.te.s

Dans le cadre du temps fort jeunesse 2023 des bibliothèques de Paris, retrouvez également l’univers de Claire Dé

à la bibliothèque Jacqueline de Romilly ainsi qu’à la bibliothèque Colette Vivier.

CLAIRE DÉ : LIRE AVEC LES CINQ SENS ET LE CORPS

Depuis les années 2000, Claire Dé développe un travail photographique et plastique pour la jeunesse dans lequel le livre tient une place centrale. Elle conçoit ses albums comme des « galeries visuelles » portatives. Ses photographies invitent les enfants à lire avec tous leurs sens et leur corps : regarder, observer, toucher, ressentir, babiller, discuter, mais aussi sauter, courir, danser, s’allonger… Ses chantiers artistiques qui détournent joyeusement le quotidien tentent de métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques, en matière créative. Porter un autre regard sur le réel. Inviter les enfants à faire « un pas de côté » tout en jouant avec les formes, les couleurs, les matières, la lumière… Persuadée que l’art a toute sa place dans l’éveil des jeunes enfants, Claire Dé cherche à leur faire vivre une expérience esthétique et sensible. Ses « installations jeux » en volume proposent aux enfants d’explorer, de faire, de manipuler objets et matériaux en dialogue avec les albums pour vivre une expérience riche et multiple de la lecture.

2022 – QUI VEUT JOUER AVEC MOI ? ,

éditions des Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2018 – QUI SUIS-JE ? , éditions des

Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2016 – COMPTE SUR TES DOIGTS… , éditions des

Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2015 – DEVINE À QUOI ON JOUE ? , éditions

des Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2013 – ARTI SHOW , éditions des Grandes

Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2010 – À TOI DE JOUER ! , éditions des

Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2010 – OUVRE LES YEUX ! , éditions des

Grandes Personnes

, éditions des Grandes Personnes 2006 – OUVRE LES YEUX ! , éditions du

Panama

, éditions du Panama 2005 – BIG BANG BOOK, éditions du Seuil

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact :

Claire Dé Installation et photographies de Claire Dé