Qui va garder les enfants ? : Théâtre par la compagnie La Volige Agen, 8 mars 2022, Agen.

Qui va garder les enfants ? : Théâtre par la compagnie La Volige Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen

2022-03-08 – 2022-03-08 Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol

Agen Lot-et-Garonne Agen

Nicolas Bonneau dresse une série de portraits émouvants ou caustiques de femmes politiques de tous horizons, de gauche, de droite, élues locales et nationales.

Avec humour et lucidité, l’auteur et comédien – qui a accompagné durant plus de 2 ans des femmes confrontées à l’exercice du pouvoir – convoque, à travers un geste ou une posture, plusieurs figures politiques, d’Angela Merkel à Yvette Roudy, mais aussi des élues anonymes qui font face aux mêmes difficultés (préjugés, sexisme…) que leurs consœurs plus exposées.

Sans faire l’impasse sur sa propre domination masculine, il s’élève avec panache contre une vision archaïque qui aurait fait dire à Laurent Fabius apprenant la candidature de Ségolène Royal à l’élection présidentielle de 2007 : “Mais qui va garder les enfants ?”.

+33 5 53 66 26 60

