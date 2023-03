« Qui va à la chasse perd sa place ! » – Pièce de théâtre Salle Condé Confluence, 20 octobre 2023, Sablons sur Huisne .

« Qui va à la chasse perd sa place ! » – Pièce de théâtre

2023-10-20 20:30:00 – 2023-10-20

D’après « Monsieur chasse »de Georges FEYDEAU. Adaptation et mise en scène deLuq Hamett. Avec Maxime Van Laer,

Emmanuelle Boidron, Luq Hamett, Gwénola De Luze, Jérémy Bardeau et Lucas Bussard.

Duchotel, (Maxime Van Laer) chasseur passionné, laisse son épouse Léontine (Emmanuelle Boidron) en compagnie de son ami, Moricet (Luq Hamett), très amoureux de la jeune femme. Mais Léontine se refuse à lui, tant que son mari lui

restera fidèle. Moricet s’empresse donc de lui apporter la preuve que le gibier de Duchotel n’est autre que la femme de son ami Cassagne (Jérémy Bardeau), qui veut la prendre en flagrant délit et s’en débarrasser… S’ajoutent à ce joyeux

quartette, Gontran (Lucas Bussard) qui révise son bac chez les cocottes, et la concierge du 40 rue d’Athènes, la comtesse de la Tour Montparnasse (Gwénola De Luze), veilleuse de nuit d’un lieu de rencontre de tous ceux qui ne devaient

pas se rencontrer…Courses poursuites, échappées en caleçon, échanges de pantalons, charivari d’amants, de maîtresses et de maris… Feydeau vous convie à une grande chasse à courre, où seule la morale ne rentrera pas bredouille…

Pratique : à la salle Condé Confluence – une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Billetterie à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94.

tourisme@coeurduperche.fr https://sablons-sur-huisne.fr/

