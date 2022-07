Qui suis-je ?, 5 août 2022, .

Qui suis-je ?



2022-08-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-05 18:00:00 18:00:00

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la direction du développement durable de la Ville de Caen propose un atelier famille.

Je suis une petite graine. Saurez-vous me reconnaître et dire ce que je deviens une fois récoltée ?

Atelier de reconnaissance visuelle, olfactive, tactile et jeu d’association avec des images d’aliments ou d’élément utilisant ces graines.

En famille à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

Prévoir un stylo et un carnet.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par