Qui sont vraiment les dinosaures ? Chambray-lès-Tours, 2 février 2022, Chambray-lès-Tours.

2022-02-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-02 18:00:00 18:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

À travers une exposition et une série de jeux et d’ateliers, l’IUT de Tours propose au public l’occasion de mieux connaître les dinosaures, afin notamment d’éliminer quelques grandes idées reçues. L’exposition s’articulera autour de la compréhension des dinosaures, et les ateliers et jeux aborderont la vie et les caractéristiques de ces derniers.

Entrée libre, tout public.

+33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3

IUT Tours

Chambray-lès-Tours

