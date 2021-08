Bar-sur-Seine Commanderie Templière Aube, Bar-sur-Seine Qui sont « les sœurs » des Templiers? Commanderie Templière Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Qui sont « les sœurs » des Templiers? Commanderie Templière, 18 septembre 2021, Bar-sur-Seine. Qui sont « les sœurs » des Templiers?

Commanderie Templière, le samedi 18 septembre à 18:30

### Valérie Alanièce, spécialiste de la commanderie d’Avalleur, présentera les mystérieuses « Sœurs du Temple ». Apprenez-en davantage sur la place des femmes au Moyen Âge, au sein de la chevalerie. Parler des femmes dans l’ordre du Temple, et a fortiori de sœurs du Temple, paraît, au premier abord, totalement hors-sujet, puisque la règle des Templiers est, sur ce point, claire depuis sa rédaction initiale. En 1129, au concile de Troyes, il est spécifié que les femmes ne sont pas admises dans l’Ordre. Pourtant, l’ordre du Temple a accueilli des femmes, dont certaines étaient appelées des « sœurs » du Temple. On ne sait presque rien d’elles, mais elles sont une réalité. Les cas rencontrés dans le royaume d’Aragon et le Midi de la France sont les mieux connus, mais elles apparaissent également dans l’histoire des commanderies templières de Champagne : à Avalleur, à Bonlieu, à Troyes, à la Neuville-au-Temple et à Payns.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Valérie Alanièce, spécialiste de la commanderie d’Avalleur, présentera les mystérieuses « Sœurs du Temple ». Apprenez-en davantage sur la place des femmes au Moyen Âge, au sein de la chevalerie. Commanderie Templière 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Commanderie Templière Adresse 10110 Bar-sur-Seine Ville Bar-sur-Seine lieuville Commanderie Templière Bar-sur-Seine