Qui sont les perturbateurs endocriniens ? Bibliothèque Benoîte Groult, 2 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 02 juin 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

La bibliothèque s’associe à l’INSERM pour vous proposer de rencontrer Xavier Coumoul, professeur des universités et Sylvie Bortoli, ingénieure de recherche à Université Paris Cité autour de la question des perturbateurs endocriniens.

Les substances chimiques dites « perturbateurs endocriniens » sont très largement présentes dans notre environnement et notre quotidien. On les trouve dans certains aliments, cosmétiques, emballages, médicaments ou produits agricoles… Ils sont pourtant susceptibles d’interférer avec notre système hormonal lorsqu’on y est exposé et peuvent ainsi avoir des effets biologiques et sanitaires considérables. En France, en Europe et au-delà, l’évaluation et la prévention des risques liés à ces substances est aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique.

Comment savoir où se cachent les perturbateurs endocriniens dans nos usages au quotidien et comment s’en protéger ? D’où proviennent-ils et quels sont leurs mécanismes d’action sur notre organisme ? Quelles sont les pathologies qui peuvent être déclenchées par l’exposition à ces substances ? Quels moyens de prévention sont aujourd’hui mis en place ?

Ces questions seront abordées en présence de Xavier Coumoul et Sylvie Bortoli, respectivement Professeur des universités et ingénieure de recherche à Université Paris Cité, experts en toxicologie, au sein du laboratoire Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et biomarqueurs (unité Inserm 1124 / Université Paris Cité) situé à Paris.

Rencontre animée par Guillaume Monnain, vulagarisateur scientifique, facilitateur graphique et fondateur d’Akenium.

Rencontre en partenariat avec l’Inserm, dans le cadre du festival InScience dont l’ensemble de la programmation est à retrouver sur inserm.fr.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

