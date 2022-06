Qui sont ces petites bêtes ?

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 16:00:00 Partez à la découverte des petites bêtes du sol et de la prairie. En compagnie de l'animateur apprenez à les déterminer. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt +33 3 88 86 51 67

