Qui sommes nous-je ? Ou les dernières aventures de Lola et Gaston – La famille Morallès Grain de Sel, 11 novembre 2021, Séné.

Qui sommes nous-je ? Ou les dernières aventures de Lola et Gaston – La famille Morallès

Grain de Sel, le jeudi 11 novembre à 16:00

Pour se mettre du baume au coeur rien ne vaut un spectacle de cirque de l’illustre famille Morallès ! Laissez-vous embarquer avec bonheur dans l’univers pétillant et enchanté de Lola et Gaston, joyeux duo de clowns acrobates. Faussement désespérée, Lola cherche son chat ; Plein d’entrain, Gaston veut lui parler mais les mots lui échappent et s’emmêlent, même les objets lui résistent… Peu à peu, malgré les chamailleries, leur complicité va les sauver ! Complicité humaine mais également circassienne. Et le cirque est là : jonglage, hula hoop, roue cyr, acrobaties… avec toutes les émotions de la vie qui se partagent joyeusement. Les arts du cirque sont mis à l’honneur dans ce spectacle généreux et drôle à savourer en famille. Comédiens : Hélène et Didier Mugica ; Mise en scène : Hugues Roche ; Scénographie et conception graphique : Michel Suret-Canal ; Fabrication des décors et accessoires : Bernard Delaire ; Costumes : Sylvie Delaire et Mamie Monique ; Conception et fabrication système son : Thomas Mirgaine.

10, 5, 3 € Abt 8 €

Cirque jeune public

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



