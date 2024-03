Qui sera l’entrepreneur HEC de l’année 2024 pour la France? HEC Alumni, lundi 11 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-11 18:30

Fin : 2024-03-11 21:30

Qui sera l’entrepreneur HEC de l’année 2024 pour la France? Lundi 11 mars, 18h30 1

Les Mercure HEC et le Hub Entreprendre d’HEC Alumni sont heureux de t’inviter pour

RENCONTRER LES ENTREPRENEURS NOMINES

POUR LES MERCURES HEC 2024 FRANCE

Pour rappel quelques mots sur les Mercure HEC.

Créés en 1999 pour distinguer et promouvoir des entrepreneurs parmi nos alumni, les Mercure HEC existent depuis 25 ans.

En 2023 les Mercure HEC ont changé dimension pour devenir Internationaux.

Aujourd’hui les prix Mercure HEC sont une vitrine mondiale de la diversité et du talent de notre écosystème entrepreneurial.

En 2023, les prix ont été décernés à des entrepreneurs basés dans 7 régions du monde (France, Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Asie de l’Est, Asie centrale et Asie du Sud-Est), reflétant ainsi la dimension internationale de la communauté HEC.

7 REGIONS

36 Nominés

Des caractéristiques qui ne se limitent pas aux 7 lauréats. Chacun des 36 nominés auraient pu faire partie du palmarès sans que sa qualité en soit diminuée.

A tel point que dans 3 zones, les membres de leur Comité de Sélection ont souhaité mettre aussi à l’honneur, parmi leur sélection, un autre entrepreneur qui s’est particulièrement fait remarquer l’an dernier, en lui attribuant un Prix Spécial du Jury.

7 LAUREATS

Un palmarès international qui a mis les femmes entrepreneurs à l’honneur (4 sur 7).

Et des profils et des parcours très variés, qui démontrent toute la diversité, la vitalité et surtout l’excellence de l’ADN entrepreneurial de notre communauté.

Le comité France d’organisation des Mercure HEC

Le bureau du Hub Entreprendre

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris