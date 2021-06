Sées Médiathèque Emile Zola Orne, Sées Qui sera le plus observateur ? Médiathèque Emile Zola Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Qui sera le plus observateur ? Médiathèque Emile Zola, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Sées. Qui sera le plus observateur ?

le vendredi 17 septembre à Médiathèque Emile Zola

Située dans les anciennes Halles aux grains de la ville de Sées, la médiathèque Emile Zola propose aux visiteurs de découvrir, par le biais d’un jeu de piste, les trésors cachés de la médiathèque. Pour réussir, il faudra être le plus observateur possible et… Lever les yeux !

Sur inscription

Jeu de piste Médiathèque Emile Zola 61500 Sées Sées Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T10:00:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Emile Zola Adresse 61500 Sées Ville Sées lieuville Médiathèque Emile Zola Sées