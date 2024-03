Qui nettoie La Ferté si ce n’est toi ? La Ferté-Bernard, dimanche 21 avril 2024.

Qui nettoie La Ferté si ce n’est toi ? La Ferté-Bernard Sarthe

Ramassage citoyen de déchets et jeu de défis éco-citoyens Au programme 15h accueil des participants 15h30 départ de la balade en ramassant les déchets et en réalisant des défis (obtenir des félicitations, offrir des cendriers de poche, expliquer notre démarche, convaincre des inconnus de ramasser des déchets avec nous, etc) 17h pesée des déchets, bilan de l’action et pot de l’amitié

Organisé par Wings Of The Ocean (anciennement Qui nettoie si ce n’est toi ?) .

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21

Devant le Marché Fermier

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

