QUI L’UBU – À JOUER AVEC MODÉRATION Laval Laval Catégories d’évènement: 53000

Laval

QUI L’UBU – À JOUER AVEC MODÉRATION Laval, 25 mai 2022, Laval. QUI L’UBU – À JOUER AVEC MODÉRATION Laval

2022-05-25 – 2022-05-25

Laval 53000 « À jouer avec modération » c’est la soirée jeux du dernier mercredi du mois au QUI L’UBU en collaboration avec JEUX BOUQUINE ! Soirée jeux en partenariat avec Jeux Bouquine +33 2 43 65 52 72 « À jouer avec modération » c’est la soirée jeux du dernier mercredi du mois au QUI L’UBU en collaboration avec JEUX BOUQUINE ! Laval

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 53000, Laval Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville Laval Departement 53000

Laval Laval 53000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

QUI L’UBU – À JOUER AVEC MODÉRATION Laval 2022-05-25 was last modified: by QUI L’UBU – À JOUER AVEC MODÉRATION Laval Laval 25 mai 2022 53000 Laval

Laval 53000