Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Vous aimez les histoires ? Venez nous retrouver pour rire, frissonner, voyager !

Une invitation à la rêverie et à la découverte paisiblement installé sur notre tapis à histoires … A partir de 5 ans accompagnés d’un adulte – Sur inscription (1 mois avant) +33 2 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ Vous aimez les histoires ? Venez nous retrouver pour rire, frissonner, voyager !

