Connaissez-vous les espèces qui nichent sous vos fenêtres et sous vos toits ? Lors d'une balade, nous vous invitons à découvrir ces oiseaux mœurs bien particulières. Et après cette initiation, aidez-nous à suivre leur reproduction en vous initiant aux sciences participatives… Pensez à réserver. Nombre de places limité : 25 participants maximum. Avez-vous déjà levé la tête pour observer les oiseaux dans le ciel de Chalonnes ? +33 2 41 74 10 81 http://www.lpo-anjou.org/

