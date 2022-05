Qui Gong Vézelay, 26 août 2022, Vézelay.

Qui Gong Terrasse de la basilique Jardins de la Basilique Vézelay

2022-08-26 – 2022-08-26 Terrasse de la basilique Jardins de la Basilique

Vézelay Yonne

EUR Le Qi Gong, pratique corporelle taoïste qui associe mouvements lents et exercices respiratoires, vous mènera sur le chemin d’une harmonie entre le corps et l’esprit pour débuter la journée en douceur et avec énergie !

