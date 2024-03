Qui êtes-vous Polly Magoo ? de William KLEIN Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges, dimanche 24 mars 2024.

Qui êtes-vous Polly Magoo ? de William KLEIN Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges Dimanche 24 mars, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-24 17:00

Fin : 2024-03-24 17:30

Qui êtes vous Polly Maggoo de William KLEIN au Ciné de Poche Dimanche 24 mars, 17h00 1

Avant les médias voués au culte de la personnalité, William Klein scrute

notre société par le prisme de Polly, mannequin ingénue, pas si candide.

Avec ce film foutraque, poétique, engagé, joyeux et beau, le Ciné de Poche

rend hommage à un génial touche-à-tout de l’image.

A (re)découvrir absolument !

Un court métrage de Mirwais et Ludovic Houplain en première partie.

Il y a un bar sur place pour discuter après la séance.

séance : dimanche 24 mars à 17h (ouverture des portes à 16h30)

Théâtre de Poche : 2 rue saint Louis 35630 Hédé-Bazouges

https://www.instagram.com/cinedepochehb/

https://www.facebook.com/people/Cin%C3%A9-de-Poche/100087459464991/

Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine 3 rue saint louis, hédé Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine