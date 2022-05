Qui est qui ? Le grand jeu des Archives ! Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Nuit des musées

Qui est qui ? Le grand jeu des Archives ! Archives départementales de l’Aude, 14 mai 2022 18:30, Carcassonne. Nuit des musées Qui est qui ? Le grand jeu des Archives ! Archives départementales de l’Aude Samedi 14 mai, 18h30

Un jeu inédit pour découvrir des personnages emblématiques de l’Aude !

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les Archives départementales de l’Aude vous invitent à participer à un grand jeu pour découvrir des personnages emblématiques de l’histoire audoise à travers les âges. Du XVIe au XXe siècle, ils ont représenté, aménagé, défendu et mis en valeur le territoire départemental. Saurez-vous les identifier, avant d’en découvrir davantage sur leurs vies et leurs actions ? Archives départementales de l’Aude http://www.aude.fr Saturday 14 May, 18:30

Departmental archives of the Aude hearing impairment En el marco de la Noche Europea de los Museos, los Archivos Departamentales de l’Aude le invitan a participar en un gran juego para descubrir personajes emblemáticos de la historia audoise a través de las edades. Del siglo XVI al siglo XX, representaron, acondicionaron, defendieron y valorizaron el territorio departamental. ¿Sabrás identificarlos antes de descubrir más sobre sus vidas y sus acciones? Sábado 14 mayo, 18:30 41 Avenue claude bernard, 11000 Carcassonne 11000 Carcassonne Occitanie

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne, Nuit des musées Autres Lieu Archives départementales de l'Aude Adresse 41 Avenue claude bernard, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne

Archives départementales de l'Aude Carcassonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

Qui est qui ? Le grand jeu des Archives ! Archives départementales de l’Aude 2022-05-14 was last modified: by Qui est qui ? Le grand jeu des Archives ! Archives départementales de l’Aude Archives départementales de l'Aude 14 mai 2022 18:30 Aude nuit des musées Aude nuit musées

Carcassonne