Une sortie familiale à la recherche des indices de présence des animaux. Des terriers en passant par les plumes, poils et autres traces, venez jouer les détectives de la nature. Qui est passé par là ? Réserve naturelle de Saint-Mesmin – RDV devant la mairie de Saint-Ay Saint-ay Saint-ay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:30:00

