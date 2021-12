Qui est Monsieur Schmitt ? Le Colisée, 14 décembre 2021, Roubaix.

Le Colisée, le mardi 14 décembre à 20:30

### Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou celle que vous prétendez être ? Qui est Monsieur Schmitt ? C’est la question que nous renvoie Sébastien Thiéry dans cette comédie loufoque, à la mécanique implacable. M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même, que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne sont pas les leurs et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant encore : leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé ? Le cauchemar ne fait que commencer… Cette pièce a été nommée aux Molières pour le texte de Sébastien Thiéry (Auteur francophone vivant) : Stéphane de Groodt et Valérie Bonneton sont tous deux parfaits pour mettre en valeur ce texte qui navigue entre extravagance et cocasserie.

de 15 € à 49 €

Une pièce de Sébastien Thiéry avec Valérie Bonneton et Stéphane De Groodt

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



