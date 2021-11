QUI EST MONSIEUR SCHMITT ? La Baule-Escoublac, 14 novembre 2021, La Baule-Escoublac.

QUI EST MONSIEUR SCHMITT ? Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2021-11-14 17:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

Qui est Monsieur Schmitt ?

Avec Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc, Steven Dagrou

Une pièce de : Sébastien Thiéry

Mise en scène : Jean-Louis Benoît

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec M. Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Leur appartement est saccagé, les livres remplacés, les cadres aux murs ne sont pas les leurs. Vous croyez le pire arrivé ?

Le cauchemar ne fait que commencer…

Réservez vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

En accord avec Pascal Legros Organisation, Les Théâtrales présentent

Qui est Monsieur Schmitt ?

Avec Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc, Steven Dagrou

Une pièce de : Sébastien Thiéry

Mise en scène : Jean-Louis Benoît

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec M. Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Leur appartement est saccagé, les livres remplacés, les cadres aux murs ne sont pas les leurs. Vous croyez le pire arrivé ?

Le cauchemar ne fait que commencer…

Réservez vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2021-10-29 par