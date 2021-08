Qui est Monsieur Schmitt ? Grand Théâtre des Cordeliers, 19 décembre 2021, Albi.

Qui est Monsieur Schmitt ?

M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même, que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne sont pas les leurs et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant encore : leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé ? Le cauchemar ne fait que commencer…« Une soirée cocasse, désopilante, ébouriffante. Kafka aurait adoré, Feydeau aussi. » lefigaromagasineLes spectateurs en parlent…Génial «Rien à dire. c’est absolument génial. la meilleure pièce que l’on ait vue depuis bien longtemps ! »aladdin_fred • billetreducExcellente soirée ! « Tout est parfait : les acteurs, le texte, les situations loufoques… On rit ou on sourit à chaque instant. Des surprises, de l’absurde… une excellente soirée !

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou celle que vous prétendez être ?

