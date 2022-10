Qui est Gégène ? Audenge, 1 novembre 2022, Audenge.

Qui est Gégène ?

Halle du marché Avenue du Général de Gaulle Audenge Gironde

2022-11-01 16:00:00 – 2022-11-01

Halle du marché Avenue du Général de Gaulle

Audenge

Gironde

Audenge

EUR CROCUS & SEED et PRISME vous présentent en avant-première le spectacle clownesque et musical pour petits et grands : » Qui est Gégène ? »

Spectacle gratuite et ouvert à tous

Sous la halle du Marché

Plus d’informations : au 06 70 82 33 89 ou sur bonjour@asso-prisme.com

+33 6 70 82 33 89

@la maison des acacias

Halle du marché Avenue du Général de Gaulle Audenge

