[[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)](http://www.theatre-antibea.fr) “Qui est-ce ?” par Olivier Rolland Spectacle d’improvisation jeune public ? Mercredi 3 novembre à 14h00 au Théâtre Antibéa ⭐ Réservation et information : [[http://www.theatre-antibea.fr/event/qui-est-ce-3/2021-11-03/](http://www.theatre-antibea.fr/event/qui-est-ce-3/2021-11-03/)](http://www.theatre-antibea.fr/event/qui-est-ce-3/2021-11-03/) Et si ensemble on inventait une vie ? Avec l’aide de Gaël de la Torre, le musicien qui l’accompagne, Olivier Rolland joue tous les personnages de la vie de notre héros ou de notre héroïne du jour ! Un spectacle improvisé et interactif où la création se fait avec les thèmes des enfants. Une production de la Compagnie En décalage avec Olivier Rolland et Gael De la Torre. Antibéa Théâtre Place Nationale – Vieil Antibes 04 93 34 24 30 [[contact@theatre-antibea.fr](mailto:contact@theatre-antibea.fr)](mailto:contact@theatre-antibea.fr) [www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)

Tarif adulte 8 € ; Tarif enfant 6 €

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



