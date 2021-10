Toulouse Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Qui es-tu Benjamin Rabier ? Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Qui es-tu Benjamin Rabier ? Médiathèque Saint-Cyprien, 21 octobre 2020, Toulouse. Qui es-tu Benjamin Rabier ?

Médiathèque Saint-Cyprien, le mercredi 21 octobre 2020 à 11:00

Un atelier pour découvrir diverses facettes de l’illustrateur, et, tout en fabricant des badges, croiser la grande galerie des animaux de Gédéon à Mistigris. De 6 à 10 ans, parents bienvenus ! Inscription au 05 62 27 63 30 Un atelier pour découvrir diverses facettes de l’illustrateur, et, tout en fabricant des badges, croiser la grande galerie des animaux de Gédéon à Mistigris. De 6 à 10 ans, parents bienvenus ! Inscrip Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse