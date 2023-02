Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop, 15 avril 2023, Lillebonne .

Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop

Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

2023-04-15 13:30:00 – 2023-05-02 18:00:00

Lillebonne

Seine-Maritime

Découvrez un tout autre musée si vous avez pour habitude de le fréquenter… En effet du 15 avril au 30 novembre 2023, c’est l’exposition Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop qui prend place au sein du musée Juliobona à Lillebonne pour célébrer le bicentenaire de la découverte de l’Apollon en bronze doré de Lillebonne (1823), aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Une exposition inédite sur les multiples facettes du personnage mythique et ses représentations dans l’art à travers les siècles.

Mais qui es-tu Apollon ?

Sous cette expression de « bel Apollon » qui lui colle à la peau, largement reprise dans les publicités et films de notre époque, ne vous y méprenez pas, il s’y cache une personnalité ô combien complexe et souvent méconnue. Faites connaissance avec Apollon, découvrez Apollon artiste, joueur de lyre et patron des Muses, Apollon oraculaire, bien connu pour son sanctuaire à Delphes, Apollon solaire, et Apollon et ses côtés sombres, notamment autour des mythes de Daphné, Marsyas et Niobides.

Un Apollon qui inspire les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Les collections de différentes typologies et époques vous donneront à voir comment Apollon est représenté au fil du temps, entre objets archéologiques, historiques, représentation dans la Culture Pop…

Résolument ouverte et diverse, cette première exposition temporaire du musée Juliobona s’adresse à tous les publics, en premier lieu aux curieux et aux familles, qui bénéficieront aussi d’une riche programmation culturelle pendant toute sa durée, mais aussi aux amateurs qui y retrouveront des prêts exceptionnels issus d’institutions publiques, de galeries et de collections privées.

L’exposition est proposée sous le commissariat de : Fabien Bièvre-Perrin, Maître de conférences en réception de l’Antiquité à l’Université de Lorraine, Tiphaine Annabelle Besnard, Docteur en Histoire de l’Art contemporain, Elise Cousin, responsable des musées de Caux Seine agglo et Jonas Parétias, chargé d’études en archéologie à Caux Seine agglo.

Une exposition labellisée d’intérêt national

Qui est-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Ce label, créé en 1999, met en valeur et soutien les expositions remarquables organisées par les musées de France dans les différentes régions qui mettent en lumière des thématiques qui reflètent la richesse et la diversité des collections des musées de France.

Plus d’informations

Le projet Juliobona, la cité antique sur la Seine

Cette exposition est proposée dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine archéologique de Lillebonne : le projet Juliobona, la cité antique sur la Seine.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://musee-juliobona.fr/

Lillebonne

