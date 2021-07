Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS XIV ? Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS XIV ? Ciboure, 7 août 2021-7 août 2021, Ciboure. QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS XIV ?

du samedi 7 août au samedi 21 août à Ciboure

A la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu. Pour la retrouver, un enquêteur un peu perdu, tout droit sorti du XVIIe siècle, a besoin de vous. Les suspects sont nombreux et le temps est compté…

Tarif / Prezioa : 8€ *Parents et enfants

Visite – enquête Ciboure 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T16:30:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse 1, place des Récollets Ville Ciboure lieuville Ciboure Ciboure