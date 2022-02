“Qui a tué Satie ?” Spécial Halloween Honfleur, 28 octobre 2020, Honfleur.

“Qui a tué Satie ?” Spécial Halloween Quai Lepaulmier Office de Tourisme Honfleur

2020-10-28 14:30:00 – 2020-10-28 Quai Lepaulmier Office de Tourisme

Honfleur Calvados

Mardi 7 août 1897 : Erik Satie, illustre compositeur et musicien Honfleurais, est retrouvé assassiné dans la ville. 123 ans plus tard, l’enquête est toujours ouverte… Avis à tous les enquêteurs hors-pairs, venez nous aider à enfin découvrir qui a tué Satie il y a tant d’années.

Munis de carnets d’enquêteurs, vous devrez parcourir la ville et relever des défis et partirez à la rencontre de témoins, mais en serez-vous réellement capable ?

Sur inscription (places limitées).

Départ toutes les 30 min. 4 départs : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h (5 équipes par départ)

La composition d’une équipe ne peut excéder 4 personnes – Si famille de plus de 4 personnes, veuillez nous contacter au 02 31 89 23 30.

Quai Lepaulmier Office de Tourisme Honfleur

