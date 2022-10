« QUI A TUÉ MON PÈRE » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe EUR 4 10 « Qui a tué mon père » est l’histoire d’un jeune homme qui revient chez lui après des années d’absence et retrouve son père détruit par les années de travail à l’usine. Le fils se souvient alors de qui fut son père. Il se remémore des épisodes de son enfance et retrace leur relation, souvent frontale, parfois complice. Seul le fils parle, il essaye de s’adresser à son père mais, c’est comme si le père ne pouvait pas l’entendre. Ils sont près l’un de l’autre mais ils ne se trouvent pas. Parfois leurs peaux se touchent, ils entrent en contact mais même dans ces moments-là ils restent absents l’un de l’autre. Qui a tué mon père est une adaptation du roman de genre autobiographique d’Édouard Louis, paru le 3 mai 2018 interprété Et alors! Compagnie. L’histoire d’un jeune homme qui revient chez lui après des années d’absence et retrouve son père détruit par les années de travail à l’usine. billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ-lemans.fr/ EVE Avenue René Laënnec Le Mans

