Le fils se souvient alors de qui fut son père. Il se remémore des épisodes de son enfance. Méthodique et attentif, il fouille dans sa mémoire les bribes d’une histoire commune. Il retrace leur relation, souvent frontale, parfois complice. Il reconstitue l’histoire de son père à travers les récits qu’en font sa mère, un oncle, leurs amis. Il observe aussi comment le couperet méthodique et implacable de la domination de classe s’est abattu sur le corps de son père. C’est le récit d’un cheminement intérieur. Au silence se substitue le pardon, puis naît le projet de vengeance. Venger l’injustice du destin de son père. Et alors ! Cie Texte de Édouard Louis Mise en scène de Marie Dissais Avec Bertrand Cauchois et Didier Bardoux

Tarif unique : 9€

Ça commence par une visite. Dans une petite ville du Nord de la France, un fils retourne chez son père, condamné à l’immobilité et l’ennui depuis qu’un poids lui est tombé sur le dos à l’usine. Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans Sarthe

