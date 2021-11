Roques Le Moulin Roques - Tiers lieu culturel Haute-Garonne, Roques Qui a refroidi Lemaure ? Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille… Expo-jeu mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne, et conçue par les Editions In-8. Expo-jeu interactive : menez l’enquête ! Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T13:00:00;2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T13:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

