Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Épaulant l’inspecteur Limier dans son enquête, le visiteur va devoir consulter le rapport du médecin légiste, interroger les suspects, passer le logement de la victime au peigne fin… Les panneaux de l’exposition représentent les lieux d’investigation entre lesquels le stagiaire doit circuler. Saurez-vous élucider cette affaire ?

Un homme est retrouvé mort au petit matin. Des 5 occupants de l'immeuble, personne n'a rien vu. Que s'est-il passé ? Vous devrez aider l'inspecteur Limier dans son enquête pour élucider cette affaire. Médiathèque Hugo-Pratt 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d'Auvergne

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T20:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T21:30:00

