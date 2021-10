Clémont Clémont Cher, Clémont Qui a refroidi Lemaure ? Clémont Clémont Catégories d’évènement: Cher

Clémont Cher Clémont 26 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé défenestré. Parmi les six occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait aux voisins de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Le visiteur est engagé par Séraphin Limier, légende le PJ, comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette, il arpente les lieux de l’intrigue, collecte les indices, interroge les témoins, rencontre la légiste, consulte les rapports… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête, il détiendra le coupable. Exposition interactive organisée à la bibliothèque de Clémont dans le cadre du Salon du Polar et du livre. bibliotheque-de-clemont@orange.fr +33 2 48 58 87 87 26 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé défenestré. Parmi les six occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait aux voisins de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Le visiteur est engagé par Séraphin Limier, légende le PJ, comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette, il arpente les lieux de l’intrigue, collecte les indices, interroge les témoins, rencontre la légiste, consulte les rapports… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête, il détiendra le coupable. médiathèque de Bourges dernière mise à jour : 2021-10-01 par

