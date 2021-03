Paris Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Qui a peur des couleurs? Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le vendredi 26 mars à 09:30

Au pays de Toutpareil, les couleurs ont disparu : tout y est « blanc de peur » ! Les enfants sont conduits, de façon ludique, à réfléchir à la tolérance et au droit à la différence.

Après avoir écouté un conte et observé des objets issus de la collection du musée, les participants réalisent un masque unique. **En partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.**

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Activité virtuelle pour les élèves de la moyenne section au CE2 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

2021-03-26T09:30:00 2021-03-26T10:30:00

