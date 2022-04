Qui a fait l’œuf ? Belfort, 26 avril 2022, Belfort.

Qui a fait l’œuf ? Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 bis rue Jean de la Fontaine Belfort

2022-04-26 – 2022-04-27 Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 bis rue Jean de la Fontaine

Belfort Territoire-de-Belfort

0 8 EUR Quel voyage ! Mais quel voyage !

Liza n’avait pas prévu ça… Mais alors pas du tout ! Un œuf dans sa valise ! Qui fait toc-toc et qui n’est pas en chocolat ! Mais qui l’a pondu ? La grenouille ? La tortue ? La poule ?

Heureusement, un œuf, ça finit toujours par se casser ! Et voilà un curieux petit personnage qui montre le bout de son nez… Ou de son bec, et qui ne ressemble à personne.

Mais ne vous fiez pas aux apparences, ce n’est pas le « vilain petit canard ».

Sur la scène des valises, un tas de valises, comme autant de petits mondes à découvrir, autant de personnes à rencontrer, autant de questions à poser pour celui qui vient d’éclore et ne sait pas qui il est.

Mais tous les « petits bouts » sont obstinés et têtus et finissent toujours par avoir des réponses, comme notre petit voyageur au bout de son périple.

marionnettebelfort@hotmail.com +33 3 84 28 99 65 https://marionnette-belfort.com/

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 bis rue Jean de la Fontaine Belfort

