Qui a dit Grand Méchant Loup ? Marseille 5e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Qui a dit Grand Méchant Loup ? Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

2022-03-12 11:00:00 – 2022-03-13 Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

7 7 Grand Loup est solitaire. Il rythme sa vie depuis longtemps sans jamais être dérangé : ses exercices de gymnastique, son petit café, la lecture du journal, le jardin, une petite compote, sa promenade… Grand Loup aime les légumes.



Un jour, Petit loup arrive jusqu’à l’arbre de Grand Loup. Petit loup arrive avec son sac sur le dos, son jeu vidéo, ses belles cuillères qui brillent, son insouciance. Petit loup aime les yaourts à la fraise, le chocolat. Il veut toujours jouer. Grand loup ne joue pas. Grand Loup ne digère pas le chocolat. Dans le sillage de ce grand, Petit loup passe un moment, l’imite, l’invite, le bouscule, et repart. Ce jour là, au retour du jardin, Grand loup ne voit plus Petit loup. Pour la première fois, il connait la tristesse, la peur du noir, le souci, le temps qui passe. Pour la première fois il ne lit plus son journal. Puis Petit loup réapparait, un matin, comme un petit point au loin qui s’approche. Grand Loup ne lui demande ni d’où il vient, ni ce qu’il a fait. Personne ne le sait.



Ensemble, ils jouent, le grand et le petit. Ensemble ils continuent leur chemin, ensemble ils partent découvrir le monde. Comme en vacances, ils s’arrêtent au bord de la mer….



De 2 à 5 ans

Durée 35 min

Grand méchant loup n’est pas si méchant. C’est un solitaire, un grognon. Un jour, un Petit Loup s’approche, partage son repas, entre dans sa vie !

http://theatrestrapontin.wix.com/marseille

